Skin fasting: steeds meer vrouwen stoppen tijdelijk met make-up

Nu we heel de dag binnen zitten, vinden we het schijnbaar ook minder belangrijk om ons op te maken. Dat verbaast Jetske Ultee, onderzoekarts in de cosmetische dermatologie, niets. ,,Ik denk dat mensen meer tijd hebben om zich hiermee bezig te houden”, zegt ze. ,,Tegelijkertijd is er een groep die vorig jaar huidproblemen had, zo blijkt uit mijn eigen onderzoek onder 2273 mensen. Het gaat dan niet alleen om kapotte handen, maar ook om klachten zoals onzuiverheden, verstopte poriën, eczeem, acne en rosacea. Dat kan komen door stress, minder slaap en het voedingspatroon, maar ook door mondkapjes.”

Schoonheidsspecialiste Simone Keijzer merkt ook dat klanten meer behoefte hebben aan goede huidverzorging. Sinds haar salon op 3 maart eindelijk zijn deuren weer mocht openen, loopt het storm. ,,Cliënten komen onder andere voor huidproblemen. Oorzaken hiervan kunnen zijn onvoldoende slaap waardoor kringen rond de ogen donkerder worden, of het gebruik van bedorven producten of verkeerde make-up.”

Huidverzorging

Ook uit de cijfers van Ultee blijkt dat huidverzorging belangrijker is geworden. ,,15 procent van de respondenten gebruikt sinds 2020 andere huidverzorgingsproducten”, legt de onderzoeksarts uit. ,,11 procent is zelfs méér producten gaan gebruiken. Make-up bleef onaangeroerd in de toilettas liggen: 14 procent draagt minder make-up of helemaal niks.”

Daar kan Monique de Lepper (28), adviseur Werkgelegenheid bij het UWV, zich in vinden. ,,Mijn collega’s van mijn nieuwe baan kennen mij zonder make-up”, vertelt ze. ,,Terwijl mijn collega’s van mijn oude werk mij juist kennen mét make-up. Lippenstift is mijn favoriet. Een klein laagje kan al zoveel doen voor je gezicht.”

Huidverzorging heeft bij De Lepper een grotere prioriteit gekregen. ,,Ik heb mij erin verdiept en geld opzij gelegd voor goede producten”, legt ze uit. ,,Ik had eerst geen idee wat de beste routine was. Nu ben ik begonnen met producten zoals boosters, tonic, serums, hydraterende crème en oogcrème.”

Zekerder door make-up

Voor Daisy van Knotsenburg (34), fotograaf in de fashion-, business- en lifestylebranche, geen skin fasting. ,,Naast foundation, concealer, blush, highlighter, wenkbrauwpotlood, lippenstift en mascara gebruik ik nu ook een wimperkruller”, legt ze uit. Voor haar werk moet Van Knotsenburg er altijd verzorgd uitzien. ,,Ook voel ik mijzelf een stuk zekerder met make-up en die zekerheid is ook belangrijk om uit te stralen bij een klant.”

Af en toe pakt ze zelfs extra uit op zogeheten ‘themadagen’ in de studio waar ze werkt met een andere fotograaf, sieradenontwerpster en een ontwerpster van kinderkleding. ,,Zoals kleurrijk, Tomboy, feminine en bruiloft”, legt ze uit. ,,Voor het bruiloftthema droeg ik een chique jurk, hakken en zat ik vol in de make-up. Ik had zelfs een klein tasje erbij. Je moet wat in deze tijd!”

Behalve dag- en nachtcrème doet de fotografe niks aan huidverzorging. ,,Maar ik word nu ouder, dus ik heb steeds meer tekenen van huidveroudering”, zegt ze. ,,Dus ik ga mij maar eens verdiepen in anti-aging.”

SPF is beste antirimpelcrème

Volgens Dr. Jetske Ultee kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. ,,Eigenlijk doe je het al op het moment dat je zonnebrand gebruikt, in je kinderjaren dus!”, aldus Ultee. ,,SPF is echt de beste antirimpelcrème, ook als het bewolkt is.” Wat volgens Ultee essentieel is vanaf je dertigste is een exfoliant. ,,Dit is een (fruit)zuur die dode huidcellen op een milde manier verwijdert”, zegt de onderzoeksarts. ,,Hierdoor wordt een stralende huid zichtbaar.”

Verder raadt Ultee aan om huidverzorgingsproducten te kiezen die passen bij je huidtype, ingrediënten zoals parfum en alcohol te vermijden om huidirritatie te voorkomen en je gezicht áltijd schoon te maken voordat je naar bed gaat.