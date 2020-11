Slim shoppen loont bij aanvullende zorgverzekering

Voldoende griepvac­cins in Zuid­oost-Bra­bant? ‘Het zal erom hangen’

20 oktober EINDHOVEN - Onzekerheid troef bij huisartsen én patiënten in Zuidoost-Brabant. Veel meer zestigplussers dan voorheen laten zich inenten tegen de griep; een ‘bijwerking’ van corona. ,,Of we genoeg vaccins hebben? Het zal er om hangen", zegt de Eindhovense huisarts Peter Meulesteen.