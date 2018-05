Steeds minder pgb's verstrekt

REGIO - Sinds gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen over de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden er fors minder persoonsgebonden budgetten (pgb's) verstrekt aan mensen die zelf zorg willen inkopen. Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het aantal pgb's sinds 2015 met 27 procent gedaald.

Gemeenten verstrekken liever zorg in natura, waarbij een instelling de zorg verleent en daarvoor een rekening indient. Bij een pgb krijgt de zorgvrager een budget waarmee zorg kan worden ingekocht. Dat kan bij een instelling, maar een budgethouder kan ook hulp van een familielid of kennis tegen betaling inkopen.

Pgb's blijken gevoelig voor fraude. Criminelen kunnen een zorgbureau oprichten dat pgb-gelden van cliënten incasseert. In Utrecht bleek dat twee broers zo zes miljoen euro aan zorggelden konden wegsluizen. De failliete Zorggroep Helmond, actief in Zuidoost-Brabant, pleegde volgens CZ Groep fraude met pgb's.

Overigens maakt slechts een relatief klein aantal mensen in Zuidoost-Brabant gebruik van een pgb. Zo hebben slechts 355 van de 14.5000 jongeren die in deze regio jeugdzorg krijgen een pgb. Voor de WMO is dat niet veel anders. Van de 7695 WMO-cliënten in Helmond bijvoorbeeld krijgen er 7225 zorg in natura, 145 gebruikten in 2017 uitsluitend een pgb en 325 mensen hebben een combinatie van pgb en natura.

Onrechtmatigheid

Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis is bij een vijfde van de toegekende pgb's 'een vermoeden van onrechtmatigheid'. Directeur Olivier Gerrits: ,,Het pgb is een prachtig instrument dat klanten veel vrijheid geeft. Helaas wordt daar soms misbruik van gemaakt."

Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-houders, stelt dat gemeenten fraude in de kaart spelen met het invoeren van regels om misbruik te voorkomen. Per Saldo-directeur Aline Molenaar: ,,Hoe ingewikkelder je het maakt, hoe meer kans op fouten, hoe groter de kans dat een pgb-houder iemand erbij haalt die andere bedoelingen heeft." Per Saldo meent dat betere informatie en begeleiding een betere manier is om fraude te voorkomen.

Per Saldo en Zilveren Kruis zijn samen met D66 een actie begonnen om frauduleuze pgb-bureaus de voet dwars te zetten. D66 is warm pleitbezorger van de pgb's, die werden ingevoerd toen Els Borst namens D66 minister van Volksgezondheid was.

Rompslomp

De uitgebreide, schriftelijke verantwoording wordt vaak gezien als een nadeel van het pgb-systeem; het is veel administratieve rompslomp voor pgb-houders. Marleen van der Vorst uit Helmond heeft dat er voor over, zegt ze. Zij heeft drie kinderen die zorg nodig hebben en regelt dat via pgb's. Ze heeft een dagtaak aan administratie en verantwoording. Met de gemeente Helmond vecht ze rechtszaken uit en ze staat regelmatig voor de gemeentelijke bezwarencommissie. ,,Je moet bijna een juridische achtergrond hebben om dit te kunnen doen", zegt Van der Vorst.