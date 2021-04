‘Stel, aan je sterfbed staan drie boze ideeën. Welke is dan het meest boos omdat jij het niet waarmaakte?’

Hoe werkt uw boek?

,,Er worden prikkelende vragen gesteld over jezelf, die je in het boek moet opschrijven, een soort meet and greet met jezelf. Door een afstandje te scheppen, kun je helderder kijken en krijg je scherper inzicht in je zwaktes, je kwaliteiten, je grenzen en je behoeftes. Een vraag is bijvoorbeeld: stel dat er drie heel boze ideeën van je aan je sterfbed staan. Welk idee is het kwaadst dat het nooit door jou is verwezenlijkt en uitgevoerd?”