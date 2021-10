Stephanie weegt nog maar 30 kilo en is meer dood dan levend als haar vriendin aanbelt (en haar leven redt)

Het had niet veel gescheeld of Stephanie de Haan (32) uit Utrecht had haar verhaal nooit meer naverteld. In 2018 weegt ze nog maar 30 kilo en is meer dood dan levend als ze in bed gevonden wordt. Nu, drie jaar later, is ze de anorexia de baas en wil ze een positief geluid laten horen: er is een weg terug, hoe pijnlijk ook.