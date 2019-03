Stine Jensen kreeg een psychose tijdens yogaweek (en schreef er een boek over)

Kaart Betalen voor je ziekenhuis­be­zoek: Brabant goedkoper dan Randstad

12 maart Eerder werden er al kamervragen gesteld over de soms hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen. Er zijn in Nederland maar acht ziekenhuizen waar je gratis kunt parkeren. En een daarvan is het ETZ ziekenhuis in Waalwijk.