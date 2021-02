Tachtig procent van jongeren zit door corona tegen burn-out aan

Rolstoel­bas­ket­bal­lers helpen zittend Nederland fit worden met eerste Zitloze Werkdag: ‘Iedereen kan meedoen’

20 januari In Nederland zitten we gemiddeld zo’n zeveneneenhalf uur per dag en door het thuiswerken nu zeker niet minder. Daarom schieten de vaderlandse rolstoelbasketballers verenigd in Sitness donderdag te hulp met de Zitloze Werkdag. Want: ‘Een uur op je kont, is vijf minuten eerder dood.’