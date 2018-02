Tandartsen voeren actie tegen meer bevoegdheden voor mondhygiënisten

OPINIE Dankjewel voor het te koop lopen met prostaatkanker

24 januari Afgelopen zaterdag las Ton Hendriks uit Budel een verhaal over klinisch psycholoog Jan Verhulst uit Eindhoven. Hij kreeg pas goed inzicht over wat er omgaat in kankermensen toen hij het zelf kreeg en schreef er een boek over. Leven met angst, heftig en meedogenloos. Met angst voor de angst. Verterend. Ton is eveneens de schrijver van dit opinieartikel.