Teken bijten kinderen vooral op hoofd en in nek, bij volwassenen zitten ze meestal in de benen

Teken bijten zich bij kinderen veel vaker vast op het hoofd en in de nek. Bij volwassenen is dat juist vooral in de benen. Dat melden het RIVM en de Universiteit van Wageningen. Zij onderzochten voor het eerst de tekenbeetmeldingen die via Tekenradar.nl binnenkomen.

In totaal was een derde van alle tekenbeten bij kinderen op het hoofd en in de nek, tegen 3 procent bij volwassenen. Die kennis is belangrijk in de strijd tegen de ziekte van Lyme, die door teken overgebracht wordt. Des te langer een teek vastzit, des te groter de kans op de ziekte.

Minder vaak dan gedacht in de schaamstreek

De onderzoekers bestudeerden tweeduizend tekenbeetmeldingen uit 2019 en 2020 die gedaan werden via Tekenradar.nl. ,,Eerst leek het erop dat teken vooral op warme en vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren, zoals rond de schaamstreek. Uit de meest actuele gegevens blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden”, zeggen zij.



Bij volwassenen komen beten op de benen het vaakst voor: in 55 procent van de gevallen zit de teek daar; bij kinderen is dat 25 procent. Op de schaamstreek zijn ze juist relatief weinig te vinden: 7 procent bij kinderen en 9 procent bij volwassenen. Maar áls ze daar bijten, worden ze wel later dan gemiddeld ontdekt en verwijderd.

Quote Uit de nieuwste gegevens blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden dan in de schaam­streek Onderzoekers RIVM en Universiteit van Wageningen.

Tekenseizoen begonnen

Volgens de onderzoekers is het belangrijk het hele lichaam te controleren nu het tekenseizoen weer is begonnen. ,,Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen”, vertelt Kees van den Wijngaard van het RIVM. Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant, maar hij verwacht een toename als het warmer wordt.

Elk jaar krijgen mensen in Nederland 1,5 miljoen tekenbeten. Iets minder dan 2 procent van hen krijgt Lyme. Daarvan werden er in 2020 zo'n 8500 gemeld via Tekenradar.nl.

De meeste meldingen kwamen uit Gelderland en Utrecht. In Zeeland en Flevoland waren het er het minst. Relatief werden er in Drenthe het meeste beten gemeld, en het minst in Zuid-Holland. Ongeveer 30 procent van alle gemelde tekenbeten in 2020 werd in de tuin opgelopen.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.