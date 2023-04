Tim vreest de pil die hem juist zo helpt: ‘Maken mijn antidepressiva mij tot een ander mens?’

Primeur: zorgmede­wer­ker met long covid wint rechtszaak, instelling moet schade vergoeden

Een zorginstelling in Zuid-Holland is aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de coronabesmetting van een werknemer. Volgens de rechter is de werkgever te verwijten dat de vrouw zonder beschermingsmiddelen patiënten hielp. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een werknemer een dergelijke zaak wint.