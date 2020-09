Toeval, of kunnen miljoenen vaccins nu de prullenbak in?

Neurologen hoofdpijn­cen­trum MMC in Eindhoven gaan jonge collega's opleiden

9 juli EINDHOVEN - Ondraaglijke hoofd- of aangezichtspijn, met een 9 of 10 op een schaal van 10. Patiënten die dat lot moeten dragen kunnen terecht in het speciale hoofdpijncentrum van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. De waardering hiervoor is inmiddels zo groot dat er nu stageplekken beschikbaar komen.