Topfit op je 78ste maar amper de trap op kunnen: zo liep Louise zenuwschade op door fanatiek trainen

Aan het trainen voor een sixpack? 'Zo lang er vet overheen zit, zal het niet verschij­nen'

We moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 9: het sixpack van de 38-jarige Nick Schilder lonkt, maar dit is waarom je het niet zou moeten willen.