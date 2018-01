'Tropenarts dreigt te verdwijnen nu steeds meer ziekenhuizen met opleiding stoppen'

De opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde bestaat pas een paar jaar en is de opvolger van de beter bekende tropenarts, waarvan de opleiding professioneler moest en de kwaliteit omhoog. In 2012 kreeg de arts internationale gezondheidszorg een officiële erkenning van artsenfederatie KNMG.

De ziekenhuizen wilden de tropenarts nieuwe stijl best nog even betalen, omdat zij er vanuit gingen dat de overheid na de erkenning door de KNMG met geld over de brug zou komen. Het gaat niet over een groot bedrag, vinden de verontruste artsen: 6 miljoen euro per jaar.