Twijfel je of vaccinatie verstandig is omdat je aandoening hebt? Expert geeft duidelijkheid

Virgil Dalm, internist-immunoloog en expert op het gebied van allergieën en auto-immuunaandoeningen, legt uit dat zelfs na het optreden van een lichamelijke reactie na een eerste vaccinatie, het in bijna alle gevallen beter is je alsnog te laten vaccineren. Hij geeft aan dat als je angstig bent over wat er kan gebeuren je je altijd in het ziekenhuis kan laten prikken. Op die manier is er extra bescherming en kan er meteen worden ingegrepen, mocht er iets fout gaan.

Er zijn volgens Dalm een aantal praktische voorzorgsmaatregelen die een persoon met een auto-immuunziekte of allergische reactie kan nemen. ,,Allereerst is het belangrijk om bij Lareb na te gaan welke beschikbare informatie er is over de ziekte in combinatie met het vaccin. Er zijn allerlei internationale databases waar mensen toegang tot kunnen krijgen. Daar wordt informatie gedeeld over aantallen en hoe vaak iets voorkomt. Daarnaast is het belangrijk om met specialisten in het ziekenhuis te blijven praten.”