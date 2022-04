UWV kampt met groot tekort aan artsen: 17 weken wachten op keuring voor uitkering

Inventarisatie FNV Ontslag dreigt voor zorgperso­neel door corona: 'Applaus is nu klap in het gezicht’

Voor bijna duizend zorgmedewerkers dreigt op korte termijn ontslag, omdat ze inmiddels twee jaar ziek thuiszitten als gevolg van corona. Dat blijkt uit een inventarisatie van FNV. ,,Het applaus voor zorgmedewerkers is veranderd in een klap in het gezicht.’’

16 april