Van ‘zuiplap’ tot retraitecoach: Hylko was zijn ongezonde leven zat en gooit het roer om

André van Duin: ‘In het toilet kijken heeft me gered, alles doet het nu weer’

1 maart Vorig jaar werd bij minder mensen darmkanker vastgesteld dan in 2019. En dat is geen onverdeeld goed nieuws, want dat betekent dat de ziekte minder vaak wordt ontdekt. André van Duin kreeg vorig jaar de diagnose. ,,Domme pech, maar ik ben er mooi doorheen gesjeesd.’’