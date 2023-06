Veelbelovend project om zorg om te vormen verzuipt in zorgmoeras: ‘Je blijft afhankelijk van het stelsel’

Antoine doet z'n dialyse thuis: ‘Ik ben geen patiënt meer, ik voel me niet ziek’

Hij zou niet anders meer willen. Driemaal in de week naar het ziekenhuis? Alsjeblieft niet zeg. Nierpatiënt Antoine Putter doet zijn dialyses thuis. ,,Ik heb mijn vrijheid terug”, zegt hij. ,,Ik ben geen patiënt meer. Ik voel me niet ziek.” Het is de ‘nieuwe gezondheidszorg’: kom alleen naar het ziekenhuis als het niet anders kan.