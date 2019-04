‘Verbied commerciële handel in medische data’

1) Wat is het probleem? Medische gegevens vallen toch onder het beroepsgeheim?

Op het patiëntdossier is inderdaad het medisch beroepsgeheim van toepassing, maar ook buiten dit dossier circuleert steeds vaker informatie over uw fysieke en psychische gesteldheid. Neem de Apple Watch met zijn hartritmefunctie, of de slimme health-tracking horloges van Fitbit met sporttijden en slaappatronen.



Inmiddels bestaan er wereldwijd 350.000 gezondheidsapps. Zonder goede versleuteling zijn zulke medische gegevens tot de persoon herleidbaar. Zo kwam de fitnesstracker Fitbit jaren geleden al in het nieuws toen het slimme armbandje ook de nachtelijke seksuele escapades van gebruikers feilloos wist te registreren. En die waren via Google op de persoon terug te herleiden. Auw.