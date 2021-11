Verkouden? Laat de Vicks VapoRub, gember en uien maar in de kast

‘Een verstopte neus kan twee oorzaken hebben’’, zegt Dirk Devroey, huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel . ,,Ten eerste is er de virale infectie van je neus, met op hetzelfde moment meestal ook klachten van je keel en sinussen (bijholten). Je lichaam wil het virus dan elimineren en doet dat door stoffen uit te scheiden via het neusslijmvlies, dat daardoor zal opzwellen. Dat is wat we kennen als sinusitis of neusverkoudheid. Ten tweede is er de verstopte neus als gevolg van een allergie, zoals een pollenallergie of allergie voor dieren. Alles wat via de lucht tot ons komt, kan een zwelling van het neusslijmvlies veroorzaken.’’