Verpleegkundige Ingeborg zet opvangteam op: ‘Wat doe je als je merkt dat een collega het echt moeilijk heeft?’

video Danny (11) heeft één hand, maar volgt ‘gewoon’ gitaarles: ‘Sommigen noemen mij smerig of vies’

24 september Een voetballer zonder been, zwemmer zonder arm of gitarist zonder hand: het lijkt misschien onmogelijk. Maar niet voor Danny Peters (11). Het jonge ventje pingelt er lekker op los met zijn stompje. Maar makkelijk is het niet. ,,Muziekscholen weigerden mij.”