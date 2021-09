Vertrouw juist níet op wilskracht, en andere tips om nu echt je slechte gewoontes te veranderen

Of het nu eten, drinken of bewegen is, het is allemaal gewoontegedrag. Gewoontes maken ons leven een stuk eenvoudiger omdat ze dagelijkse keuzes overbodig maken. Bijna de helft van ons gedrag is gewoontegedrag. Toen Rutte in de eerste corona- persconferentie benadrukte dat we echt geen handen meer moesten schudden, gaf hij direct daarna een hand aan Jaap van Dissel. Zo sterk is de macht der gewoonte. Gewoontes gaan automatisch, moeiteloos, gedachteloos en zijn ongevoelig voor verstoringen. Dat is prettig als het gunstige gewoontes zijn als tandenpoetsen, maar hinderlijk bij ongunstige gewoontes. Je neemt je voor slechts een paar koekjes te eten en even later is het hele pak leeg. Ik eet zelf altijd dropjes in de auto. Ik neem me telkens voor er hooguit drie te eten, maar vaak stop ik pas als ik misselijk word.