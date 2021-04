Vier vrouwen met ernstige complicaties na operatie in Turkije: ‘We waren een blok vlees op een tafel’

Deborah (44) kende iedereen bij de Effenaar, ging vaak naar concerten... tot ze NET-kan­ker bleek te hebben

29 maart GEMERT/EINDHOVEN/VESSEM - Een druk sociaal leven met het bezoeken van concerten en restaurants had Deborah Lucardie (44) voordat bij haar de zeldzame en ongeneeslijke ziekte NET-kanker in haar darmen werd vastgesteld. Momenteel verblijft ze bij haar vader in Gemert. ,,Mijn leven is 180 graden gedraaid, van altijd bezig en mensen om me heen naar helemaal niks.”