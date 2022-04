Vijf vragen over schurft: kan het overspringen op je hond, krijg je het van de was van je besmette kind?

Huisartsen spraken een maand geleden van een ‘forse uitbraak’ en dan met name in dichtbevolkte woningen, zoals studentenhuizen. Wordt de schurftmijt nog steeds voornamelijk gezien onder studenten?

,,Huisartsen zien momenteel vooral jongeren (15-24 jaar) en jonge kinderen (0-4 jaar) met scabiës, ofwel schurft”, zegt Nadieh Taks, zij is als arts in opleiding voor infectieziektebestrijding bij de GGDrU. Nu, na een maand, lijkt het aantal gevallen gestabiliseerd. „Als GGD zien wij het aantal vragen omtrent scabiës op dit moment niet verder toenemen, wel is het aantal gevallen per week nog steeds hoger dan voorgaande jaren.”