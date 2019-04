Vijf vragen over wachten op psychische zorg

video Chirurgen-voor-één-dag opereren met robot in Catharina Ziekenhuis

15 april EINDHOVEN - Hoe is het om iemand te opereren met een robot? Wie dat wil weten, is deze dagen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven aan het juiste adres. Tijdens de RobotXperience mogen patiënten en bezoekers de nieuwste operatierobot besturen.