Voor zulke strijdvaardigheid op die leeftijd krijgt E. Jean Carroll van mij een staande ovatie

Hemd van het lijf Jeangu Macrooy over tinnitus, telefoon­ver­sla­ving en zijn bijna burn-out

Jeangu Macrooy baalt dat z’n haar dunner wordt en heeft tinnitus (‘maar het is geen horrorverhaal’). Vier jaar geleden zat hij tegen een burn-out aan: ‘Die grote dip is nooit meer helemaal weggegaan,’ vertelt hij in de Mezza-rubriek Hemd van `t lijf.