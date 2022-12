Vooral ukkies geveld: hoe voorkom je griep en het RS-virus?

Wat is het RS-virus?

Veel Nederlanders gaan met koorts, gesnotter en gekuch het nieuwe jaar in. Maar baby’s en peuters lopen nu opvallend vaak griep en het verkoudheidsvirus RS op. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Alleen de afgelopen twee weken, werd het meer dan tweehonderd keer geconstateerd.

Het virus veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jonge baby’s die benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longontsteking.

,,Bijna alle kinderen die de afgelopen weken hebben gehoest, maar geen koorts kregen, hadden RS”, verklaart hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont van Utrecht Medisch Centrum, die dagelijks kinderen opneemt die vanwege dat virus aan de beademing moeten. Het RS-virus is nu officieel een epidemie, meldde het RIVM deze week.

Hoe wordt het RS-virus overgedragen en hoe voorkom je het?

Het RS-virus wordt vooral overgedragen via direct contact, weet Bont. ,,Handen wassen is verreweg de meest zinvolle en haalbare manier om overdracht van het RS-virus te voorkomen. Het wassen van handen is ook heel effectief tegen overdracht van griep, al kun je dat óók krijgen door druppeltjes in de lucht.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Volledig scherm Kinderen staan keurig in de rij om hun handen te wassen. © Sandra Peerenboom

Extra aandacht bij kwetsbare en pasgeboren baby’s

Zeker bij kwetsbare baby’s raadt Bont aan handen te wassen. ,,Als je een pasgeboren baby hebt kun je gerust even zeggen: handen wassen voordat je het kind aanraakt. Als u kwetsbare kinderen heeft, zul je dat iedere keer moeten doen als je jouw kind aanraakt.” Een kleine steekproef leerde de hoogleraar dat ouders en verzorgers van pasgeborenen dan tien à twintig keer per dag hun handen moesten wassen. ,,Dat is wel vaak, maar nog wel te doen.”

Op een crèche is het volgens Bont echter ondoenlijk om aan virussen te ontkomen. ,,Op een crèche zit echt overal snot”, zegt hij stellig. Of we ukkies dan beter thuis kunnen houden? ,,Wat je je kunt voorstellen is dat je kwetsbare kinderen thuis houdt tot de leeftijd van zes maanden.”

Quote Op een crèche zit echt overal snot Hoogleraar luchtweginfecties Louis Bont, UMC Daarbij denkt Bont bijvoorbeeld aan kindjes met het syndroom van Down, een aangeboren hartafwijking en kinderen die te vroeg zijn geboren. ,,Waarschijnlijk is dat nuttig om RS-virus te voorkomen”, vervolgt hij. ,,Maar dat heeft alleen zin als zij geen broertje of zusje hebben dat naar de crèche gaat.”

Virussen worden volgens Bont het vaakst overgedragen tussen broertjes en zusjes. De professor adviseert daarom om oppervlaktes van bijvoorbeeld de box en het aankleedkussen regelmatig te reinigen. ,,Het virus kan nadat het het lichaam heeft verlaten op gladde oppervlaktes tot zes uur overleven.”

In ziekenhuizen is het hygiënebeleid strenger 'omdat hier de kwetsbaarste van de kwetsbaarste kinderen zijn”, vervolgt hij. ,,Maar dat moet je buiten vooral niet doen. We moeten ook geen gouden kooi maken van onze samenleving.” Uit onderzoek blijkt volgens hem ook dat RS voorkomt op speelgoed. ,,Maar je kunt moeilijk zeggen: iedere dag een nieuwe knuffel.”

Dit artikel verscheen eerder op deze site in 2018. Het artikel is geactualiseerd in december 2022.