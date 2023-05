Vorig jaar 2000 skaters naar de spoedeisende hulp: ‘Doe bescherming om’

Cha Chi Versaci geeft kinderen Playstati­ons, zodat ze een jeugd krijgen die hij zelf nooit heeft gehad

Arend (32) gaat door het leven als ‘Cha Chi Versaci’ en helpt kinderen die leven in armoede, in een instelling verblijven of een instabiele thuissituatie hebben. Met zijn stichting Gamen voor Kinderen zamelt hij geld in om kinderen een spelcomputer te geven. Tot nu toe al 65. ,,Ik ben dankbaar dat ik dit kan en mag doen. Ik ontvang veel mooie reacties, maar het gaat mij vooral om het inspireren van kinderen.”