Vrees voor forse toename aantal kankerdiagnoses

In 2032 krijgen elk uur achttien mensen te horen dat ze kanker hebben, dat zijn er nu veertien. In 2032 sterven naar verwachting 54.000 mensen aan de ziekte, tegenover 46.000 in 2019. Dat blijkt uit een nieuw trendrapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat vandaag verschijnt.

In 1989 kregen nog 56.000 mensen een kankerdiagnose, in 2019 was dat aantal opgelopen naar 118.000 en in 2032 zullen het er 156.000 zijn. Daarbij zijn een voorstadium van borstkanker en de meest voorkomende en goed te genezen vorm van huidkanker buiten beschouwing gelaten.