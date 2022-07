Waar komt vliegangst vandaan en wat kun je ertegen doen?

Joke is 72 en hoort bij de fanatiek­ste crossfit­ters ter wereld: ‘Stoppen? Ik word nog ieder jaar beter!’

Joke Dikhoff is 72 jaar oud, gaat zes (!) dagen per week naar de sportschool en neemt begin augustus deel aan de CrossFit Games in de Verenigde Staten. ,,Sporten is voor mij net zo normaal als douchen en tandenpoetsen.”

8 juli