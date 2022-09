Waarom e-bikes bij andere weggebruikers tot zo veel irritatie leiden

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 22: ga je met een e-bike écht verder fietsen of hou je jezelf voor de gek?

Het wordt steeds drukker op het fietspad. Steeds meer fietsers klagen over e-bike-terreur. Flitsbezorgers van Gorillas, Flink en Getir razen door de steden om boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. En buiten de steden gaan scholieren met de e-bike naar school, zodat ze ‘langer in bed kunnen blijven liggen’.

De e-bike is in opmars, toch heeft driekwart van de Nederlanders nog een gewone fiets, zo blijkt uit onderzoek dat Time2play deed onder 400 respondenten. Gemiddeld bezitten we twee fietsen per persoon. Gewone fietsers voelen zich wel meer en meer opgejaagd; een op de drie Nederlanders ervaart in het verkeer overlast van e-bikes.

Fietsers beklagen zich vooral over het gedrag van e-bike-gebruikers. Fatbikes worden met hun dikke banden al de SUV’s van de fietspaden genoemd. Berijders van VANMOOF bellen medeweggebruikers met hun elektrische fietsbel bruut opzij.

Het ongeduld verklaard

Waar komt dat ongeduld van berijders van elektrische fietsen toch vandaan? ,,Omdat iemand in de weg fietst, moet jij je doel bijstellen”, verklaart sportcoach en gedragswetenschapper Johnny Buivenga. ,,Vaak op een moment dat mensen haast hebben. Bovendien zijn we als mens gemaakt om energie te besparen. Ook al is afremmen of weer vaart maken op een e-bike een kleinere moeite, het is alsnog moeite.”

Quote Zeker als je al wat ouder bent, dan stimuleert een e-bike verder te gaan en zo anderen te ontmoeten Johnny Buivenga

,,Daarnaast denk ik ook dat dit irritatie oplevert omdat je je mogelijk aangetast voelt in je autonomie. Jij rijdt daar lekker en dan opeens moet jij aan de kant of stoppen of wordt jouw rust verstoord. Dan moet jij je aanpassen aan de ander en als dat niet op een respectvolle manier wordt gedaan, dan kan dat irritatie oproepen, en boos of recalcitrant gedrag.”

Dat neemt niet weg dat de elektrische fiets voor velen een supermooie uitvinding is. ,,Zeker als je al wat ouder bent”, zegt Buivenga. ,,Dan stimuleert een e-bike verder te gaan en zo anderen te ontmoeten.” Niet voor niets dat fietscomfort en de mogelijkheid om langere afstanden af te leggen de belangrijkste redenen zijn om een e-bike te kopen. Buivenga: ,,Ook voor forensen die gezond en duurzaam een grotere afstand willen overbruggen, waar normaal gesproken de auto het alternatief is.”

Koken met een zakje

Toch schuilt er een gevaar. Een valkuil kan zijn dat je een e-bike koopt omdat je denkt langere afstanden te gaan fietsen. Dit geeft je een goed gevoel, omdat je een gezonde intentie voor jezelf formuleert. Maar in de praktijk blijf je dezelfde afstand doen.

,,Veel mensen blijven dan toch zeggen: ‘Kijk mij eens goed bezig zijn’”, zegt Buivenga. ,,We wéten vaak wel dat we minder hebben bewogen, toch negeren we dat liever. Het blijft een beetje valsspelen. Zoals vers willen koken en toch een zakje voor de saus gebruiken.”

Quote We willen iets veranderen en ons zo goed voelen. Zoals mensen ook vaak sportkle­ding kopen Johnny Buivenga

Het wel willen, maar het toch niet doen wordt in de psychologie intention behaviour gap genoemd. ,,Het komt voort uit de beste intenties”, legt Buivenga uit. ,,We willen iets veranderen en ons zo goed voelen. Zoals mensen ook vaak sportkleding kopen. Maar het gewoontegedrag verandert niet: je gaat niet vaker sporten.”

Hij staat er nu toch al

Een ander gevaar is dat je de e-bike gaat gebruiken voor afstanden waar je anders een gewone fiets voor zou gebruiken en dus minder calorieën verbrandt. ,,Met argumenten ter rechtvaardiging als: de e-bike kost mij minder energie, het is sneller en hij staat er nu toch al. Voor je het weet is de e-bike een nieuwe gewoonte geworden.”

Zorgt de e-bike dan tenminste voor dezelfde voldoening? Nee. Door meer te bewegen, komen er meer neurotransmitters vrij, waaronder: • Serotonine: zorgt voor een beter humeur en geeft meer zelfvertrouwen. • Endorfine: het snelst werkende anti-stress hormoon. Het kan volgens het Kenniscentrum Sport & Bewegen binnen een minuut een stressreactie stilleggen. • Dopamine: stimuleert de motivatie en activeert het beloningscentrum van het brein. Dat verklaart waarom veel mensen geen zin hebben om te gáán sporten en achteraf zeggen dat het heerlijk was.

Zo houd je jezelf niet voor de gek

Kortom: een e-bike is een uitstekend middel om langere afstanden te fietsen, zeker als je daarmee de auto laat staan. ,,Als het je horizon verbreedt, dan is het goed”, vat Buivenga samen. Maar pas op dat je jezelf niet voor de gek gaat houden. ,,Kijk jezelf recht in de spiegel aan: waar ga ik een e-bike voor gebruiken? Waar gebruik ik zo’n fiets in de praktijk voor? En blijf je bewust van de vraag: hoeveel heb ik nu écht gefietst?”

