Waarom je altijd een zonnebril moet dragen: ‘Of het nu bewolkt is of een warme zomerdag, bescherm je ogen’

Onze ogen lopen het meest schade op door het blauwe licht dat tot ons komt via beeldschermen en LED-verlichting, en ultraviolet licht, ofwel UV-licht, afkomstig van de zon. Er is al veel gezegd en geschreven over de slechte invloed van blauw licht op de kwaliteit van slaap, maar als we het specifiek over het licht van de zon hebben, gaat het vooral om UV-A en UV-B-licht. Allebei schadelijk voor de ogen, maar UV-B kan op den duur staar, dat wil zeggen het troebel worden van de lens, of maculadegeneratie, het steeds minder scherp zien, veroorzaken.

Schade aan de ogen

,,Schade aan de ogen wordt veroorzaakt doordat uv-licht door het hoornvlies – de buitenste laag van het oog – doordringt om uiteindelijk beetje voor beetje bij de lens terecht te komen. De lens zorgt ervoor dat je scherp kunt zien. Deze wordt gedurende je leven geliger omdat het pigment opbouwt om tegen schade door uv-licht te beschermen”, legt Carel Hoyng, hoogleraar aan het Radboud UMC uit. ,,Je huid doet dat ook door bruiner te worden. Dus hoe geler je lens, hoe meer schade, hoe troebeler je ziet en hoe meer gezichtsscherpte je verliest.”

In Nederland is de meest voorkomende operatie de staaroperatie, zegt Tos Berendschot, onderzoeker en fysicus op het gebied van oogheelkunde aan de Universiteit van Maastricht. ,,Een staaroperatie is het verwijderen van vertroebeling in de lenzen. En niet alleen de lenzen, ook het hoornvlies kan beschadigd raken door UV-licht, omdat deze laag UV-licht absorbeert.”

Wanneer loop je het meeste risico?

Of je nu buiten komt op een hele warme zomerdag, of wanneer het bewolkt is; je zou je ogen het hele jaar door moeten beschermen. Wel neemt de UV-straling toe wanneer de zon hoger staat, dus in de zomer is het dragen van een zonnebril, hoed of pet extra belangrijk. Vooral tussen 12 en 15 uur ’s middags is de zon op haar felst. Ga je naar het strand of op wintersport, dan moet je extra goed opletten: zand, water en sneeuw reflecteren het UV-licht en zorgen dat je dus extra licht in je ogen krijgt.

Zijn er wat betreft schade door uv-licht - net zoals bij de huid – ook mensen die een verhoogd risico lopen op schade aan de ogen? ,,Mensen met lichte ogen hebben minder pigment in hun ogen. Ik denk dat ze daarom inderdaad gevoeliger zijn voor uv-licht”, antwoordt Hoyng.

Schade verminderen door betere bescherming

,,Mensen met diabetes, mensen die roken en jonge kinderen lopen ook een verhoogd risico”, vult Berendschot aan. ,,Het is belangrijk om de ogen van baby’s en jongere kinderen zoveel mogelijk te beschermen. Je bouwt schade door UV-licht je hele leven lang op en de kans op staar en maculadegeneratie neemt dus steeds meer toe. Vooral vanaf het 50e levensjaar.”

Als je al veel schade binnenkrijgt wanneer je zo jong bent, heb je dus al een achterstand. De pupillen van jonge kinderen zijn erg groot en de lenzen van baby’s zijn erg gevoelig, omdat ze nog geen pigment hebben opgebouwd.

,,We lijken het allemaal normaal te vinden dat hoe ouder we worden, hoe slechter we gaan zien. Maar als we meer ons best doen onze ogen beter te beschermen, kunnen we de schade wel verminderen”, aldus Berendschot.

Dure zonnebril

Is het dan ook zo dat hoe duurder de zonnebril, hoe beter onze ogen beschermd zijn? ,,Je moet natuurlijk wel een goed uv-filter in je zonnebril hebben, maar eigenlijk heeft bijna elke zonnebril dat wel. Zelfs een goedkope bril die je bij een drogist of bij de HEMA koopt. De kleur van het glas maakt niets uit, maar als je blauw licht wilt filteren, is een bril met gele glazen het beste”, stelt Hoyng.

Als je buiten gaat sporten, is het dragen van een zonnebril soms lastig. Een pet die goed blijft zitten en de zon uit je ogen houdt, is dan een goed alternatief. ,,Het liefst draag je natuurlijk een zonnebril én een hoed of pet om de ogen zoveel mogelijk te beschermen”, aldus Hoyng.

Ga je de bergen in om gletsjers van dichtbij te bekijken, dan moet je eigenlijk wel een iets lompere zonnebril dragen. ,,Doordat de sneeuw het licht weerkaatst, komt het bij een normale zonnebril ook via de zijkanten je ogen binnen. Daarom is het wel belangrijk om dan een zonnebril te dragen die ook de zijkanten en onderkant afsluiten”, adviseert Berendschot.