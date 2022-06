Waarom je je veters niet te strak moet strikken: ‘Als je die voetspiertjes traint, wordt de balans beter’

onderzoek Speciale kliniek nodig voor langdurige klachten na corona

Patiënten met langdurige klachten na een coronabesmetting zouden in de toekomst behandeld moeten worden in een nieuw op te richten kliniek. Daarvoor is patiëntenorganisatie C-support in gesprek met het kabinet. Steeds duidelijker wordt dat de ene long covid-patiënt de andere niet is, dat long covid diverse oorzaken kent en dat patiënten meerdere behandelingen nodig hebben.

13 juni