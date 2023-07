Waarom kustbewoners gezonder zijn en ouder worden: iedereen heeft baat bij zeelucht

In de zomer elke dag het zwembad in? Tips om je haar te beschermen tegen chloorwa­ter

Een duik in het zwembad is met warm weer lekker verfrissend, maar minder fijn voor je haar. Het chloor in zwembadwater kan je haar namelijk beschadigen. Wat kun je het beste doen om je haar mooi te houden? Een dermatoloog en een schoonheidsspecialiste leggen het uit.