Waarschuwing: pas op met medische crowdfunding

Kevin, een sportieve twintiger, krijgt tijdens zijn vakantie last van tintelingen en krachtsverlies in zijn armen en benen. Hij kampt al langer met vage klachten. De schok is groot als hij de diagnose krijgt: Multiple Sclerose (MS), en wel de meest agressieve, progressieve vorm die er is. De artsen kunnen weinig voor hem doen; in Nederland bestaat er geen behandeling voor.

Het idee dat hij lijdzaam moet afwachten tot hij niks meer kan en ten slotte overlijdt, is voor Kevin onacceptabel. Er moet toch íéts aan te doen zijn? Hij struint het internet af. In Israël blijken ze net gestart met een revolutionaire behandeling, een combinatie van stamceltransplantatie en chemotherapie. De eerste resultaten lijken veelbelovend. Maar de behandeling kost een ton. Zoveel geld heeft Kevin niet. Met behulp van sociale media starten zijn vrienden een crowdfundingsactie om geld in te zamelen. Ze zijn blij dat ze nu iets voor Kevin kunnen doen.