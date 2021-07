Wandelen is voor iedereen: ‘Mensen zijn tot veel in staat’

,,In 2017 liep ik een tocht door Nederland om geld in te zamelen voor VluchtelingenWerk. Ik kwam zo iemand van de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse tegen. Hij nodigde me uit om de 50 kilometer te lopen, die uitdaging ben ik aangegaan. Ik was overweldigd door het evenement, vond het zo’n feest. Het viel me wel op dat er weinig wandelaars van kleur meeliepen, uit Afrika en het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Mensen die ik in het dagelijks leven wel zie. Ik bedacht: ik wil zoveel mogelijk nationaliteiten mee laten lopen. In 2018 liepen we al met 25 nationaliteiten, we zijn ook een vereniging begonnen als World Team. Ik mik nu op honderd. Het belangrijkste is de verbinding. Ik merk dat die ontstaat tijdens het lopen. We lopen in koppeltjes, Nederlanders met mensen met een andere achtergrond. Door het wandelen neemt iedereen de tijd om elkaar te leren kennen.