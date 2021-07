Wandelen: meters voor een beter leven

Net zo goed herinner ik me dat op een wandeling met een schoonzus en haar kinderen een woest wild zwijn op ons af kwam rennen. Mijn hond was erbij. Meestal was ze wat sullig maar nu ontwaakte de wolf in haar; ze ging de confrontatie aan. En mooi was die keer dat een broer en zijn zoon in een helikopter van een berg werden gehaald in Baskenland. Ze waren verdwaald, buiten gsm-bereik, maar gloeiden na hun redding nog lang na van de sensatie. En de verzekering hoefde niet eens te worden aangesproken.

Nog ouder is de herinnering aan het rottende ei dat ik gevouwen in een pop van brood rond moest dragen op een stok. Iets met Pasen en een optocht –terwijl wij als protestanten aan dat soort roomse fratsen niet deden. Of de warme bloemstelen in mijn zwetende kinderhanden tijdens de Avondvierdaagse. Een zonnesteek. Eindeloos verdwalen. Het geluid van gierzwaluwen op een stadse avond.

Het zijn herinneringen zoals iedereen die wel heeft. En ze hebben alle te maken hebben met wandelen. De meest beoefende lichamelijke activiteit van Nederlanders, de makkelijkste van alle sporten. Het is een inspanning die gelukkiger maakt, ook al lijken mijn herinneringen soms anders te vertellen. In deze extra bijlage nemen we het daarom op voor de Alternatieve Vierdaagse. ‘Nijmegen’ is vanwege corona afgeblazen, maar wie wil kan vanaf 20 juli zelf vier dagen in beweging komen –ook als je gekluisterd bent aan een rolstoel. Gewoon vanuit huis of waar je ook bent. Dat kan alleen of samen met anderen, het is sowieso in de buitenlucht en gezond, leidt volgens deskundigen tot een langer leven, werkt kalmerend en is soms avontuurlijk –we zijn ervoor gemaakt. Als het meezit, raak je vast in een modderstroom of loop je tegen wild aan.