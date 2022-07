Wat als je plotseling pijn op de borst voelt? ‘We kijken altijd naar de leeftijd van de patiënt’

Pijn of druk op de borst is voor dokters een van de moeilijkste klachten om een diagnose rond te stellen. ,,Veel hangt af van hoe je de pijn beschrijft”, zegt huisarts Dirk Avonts. ,,Gaat het bijvoorbeeld om stekende pijn? En straalt de pijn naar andere lichaamsdelen uit? Dat soort informatie is van essentieel belang om de juiste oorzaak te kennen. Ik raad mensen daarom aan om op voorhand op te schrijven wat je precies voelt, zodat je het goed kunt navertellen bij de huisarts. Bij pijn op de borst kijken we verder altijd naar de leeftijd van de patiënt. Die geeft vaak al een aanwijzing of het om een hartprobleem kan gaan of niet.”