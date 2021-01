Wat als je prikangst hebt? ‘Geef op tijd aan dat je angstig bent’

Waar komt prikangst vandaan?

,,Niemand vindt prikken leuk, maar voor de meeste mensen is het een kwestie van even de tanden op elkaar en dan is het voorbij. Ongeveer een op de duizend mensen is er zo angstig voor dat ze hevig gaan trillen, moeten overgeven of zelfs flauwvallen. Soms ligt er een traumatische ervaring aan ten grondslag. Iemand heeft bijvoorbeeld ooit een pijnlijke prik gekregen of is vastgehouden tijdens het prikken. Veel mensen weten niet waar de angst vandaan komt. Ze vinden het eng dat er iets in hun lijf wordt gespoten. De fobie heeft grote gevolgen. Mensen vermijden een verre reis omdat daar een reizigersvaccinatie voor nodig is. Of ze durven met gezondheidsklachten niet naar de huisarts uit vrees dat die bloed wil afnemen, waardoor ze een goede diagnose en behandeling mislopen.’’