Wat als je prikkels niet meer goed verwerkt? ‘Je hoeft niet altijd aan te staan om goed genoeg te zijn’

‘Als je droomt, verslappen bijna al je spieren. Behalve de spieren die je in leven houden’

Doordat we wat we meemaken verwerken in onze dromen en dat vaak gepaard gaat met andere herinneringen kan je soms de raarste dromen krijgen. Wat zegt de manier waarop en waarover je droomt over wat er in je omgaat? Een slaappsycholoog en neuroloog-somnoloog leggen het uit.

