Wat mannen én vrouwen moeten weten over de penis: tien weetjes

Uitvinding uit Catharina Ziekenhuis voor nierpatiën­ten gaat de wereld over

17 september EINDHOVEN - Marijke Dekker (33) deed in het Catharina Ziekenhuis onderzoek waar nierpatiënten over de hele wereld baat bij hebben. Ze kwam erachter dat het veel belangrijker is om de vochtbalans van deze groep patiënten in de gaten te houden dan tot nu toe werd aangenomen. De aanbevelingen van Dekker gaan de wereld over.