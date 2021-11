Wat zeggen de cijfers? Aantal besmettingen bij alle leeftijdsgroepen hoog

Eerder vandaag meldde het RIVM 16.364 nieuwe besmettingen. Daarmee kent deze golf de hoogste piek van allemaal. Hoewel in de ziekenhuizen minder coronapatiënten liggen dan tijdens eerdere golven, groeit de onrust in politiek Den Haag en in het land. Komt er weer een lockdown? Duidelijk is dat het moeilijk wordt om effectieve maatregelen te verzinnen die maar een deel van de samenleving treffen. Het virus is namelijk overal.



Dat is in de teststraten goed zichtbaar. Die worden de laatste dagen massaal bezocht. Op dinsdag werden ruim 81.000 tests afgenomen, het hoogste aantal sinds de zomer. Alleen in maart van dit jaar was het drukker bij de GGD's.