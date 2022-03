We zijn een vrij hopeloze soort, oorlog zit in ons

We kennen allemaal het begrip psychologische oorlogsvoering, maar uiteindelijk is natuurlijk alle oorlogsvoering psychologisch. Maar waarom besluiten mensen oorlog te voeren? Een terechte vraag, want dan kunnen we er nog iets van leren. Dat laatste is wellicht optimistisch, want ik heb het aantal oorlogen na 1945 eens opgeteld en constateer dat wat er nu in Oekraïne gebeurt ongeveer de honderdste officiële oorlog van na 1945 is. Kortom, sinds Hitler is verslagen beginnen we ongeveer elke tien maanden ergens op onze planeet toch weer een oorlog. We zijn een vrij hopeloze soort wat dat betreft. Oorlog zit in ons.