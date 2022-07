Welke effecten heeft een alcoholstop op je lichaam?

We vroegen experts wat er gebeurt met je gezondheid als je dat biertje of wijntje vervangt door een spa rood.

Nederlanders drinken gemiddeld 7 liter pure alcohol per jaar, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Toch is het percentage mensen dat niet drinkt of luistert naar het drinkadvies van de Gezondheidsraad in 2020 gestegen naar 44,4 procent, weet Ninette van Hasselt, Hoofd expertisecentrum alcohol van het Trimbos-instituut.

De effecten van stoppen met alcohol

Volgens Peter Jansen, Emeritus hoogleraar leverziekten aan het AMC heeft kortstondig stoppen met alcohol drinken weinig effect op je gezondheid. Van Hasselt daarover: ,,Mensen slapen vaak beter als ze een tijdje geen alcohol drinken, ze voelen zich fitter, en merken dat hun huid herstelt, gezien alcohol de huid uitdroogt en ook afvallen gaat makkelijker.”

Quote Het is verstandi­ger om dagelijks één glas te drinken dan één keer per week tien glazen bier Peter Jansen, Emeritus hoogleraar leverziekten

Herstel lever na stoppen met alcohol

Volgens Jansen merken ‘veeldrinkers’ meer van een alcoholstop dan mensen die af en toe een glas drinken. De hoogleraar zegt dat het verstandiger is om dagelijks één glas te drinken dan één keer per week tien glazen bier, wat hij onder ‘bingedrinking’ schaart. ,,Grote hoeveelheden alcohol op korte termijn tasten de lever aan, waardoor er een ontsteking kan ontstaan. Teveel alcohol kan dan ook onomkeerbare leverschade tot gevolg hebben. Het goede nieuws is dat de lever, gezien de herstellende capaciteit van het orgaan, door alcoholonthouding weer kan herstellen.”

Bekijk hieronder de video van de Universiteit van Nederland: Wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam?

Daarnaast zou het zo zijn dat mensen die een alchoholstop inlassen bewuster over hun alcoholgebruik gaan nadenken. Dat herkent Van Hasselt. ,,We plakken vaak een drankglas op alles wat leuk en gezellig is, maar als je nagaat waar dat beeld vandaan komt, kom je uit bij de beeldvorming.”

Stoppen met alcohol drinken

In januari 2019 stopte Caroline (35) van de ene op de andere dag met alcohol drinken. De voornaamste reden was dat ze wilde stoppen met roken. ,,Voor mij waren alcohol en sigaretten zo aan elkaar gelinkt, dat ik niet kon stoppen met roken.” Nu merkt ze vooral de voordelen van haar keuze. ,,Niet dat ik veel dronk, meer een gezellig aantal glazen wijn in het weekend. Als je drinkt, ben je de dag daarna toch wat moe. Nu sta ik met gemak om 07.00 uur naast mijn bed.” Sluit Caroline drinken voor de rest van haar leven uit? ,,Er zijn zulke goede alcoholvrije alternatieven”, aldus Caroline. ,,Ik hoef niet meer anders.”

