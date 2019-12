WHO: aantal mannelijke rokers daalt voor het eerst

Volgens de WHO duidt de afname van mannelijke rokers erop dat anti-rookcampagnes wereldwijd vruchten beginnen af te werpen. Directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus voegde daar donderdag in een verklaring aan toe dat nationale overheden die strenger optreden tegen de tabaksindustrie daar een belangrijke rol in spelen.

De WHO berekende dat in 2018 zo'n 1.3 miljard mensen tabaksproducten gebruikten. Geschat wordt dat acht miljoen mensen jaarlijks overlijden aan de gevolgen van roken.