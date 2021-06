WHO onder vuur om advies: vrouwen in vruchtbare leeftijd kunnen alcohol beter laten staan

‘Seksistisch’ en ‘paternalistisch’: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt onder vuur vanwege hun advies dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd geen alcohol zouden moeten drinken. Ongeacht of die vrouwen überhaupt een kinderwens hebben.

In de conceptversie van het zogeheten ‘Global alcohol action plan 2022-2030’ raadt de WHO landen aan om voldoende aandacht te besteden aan de preventie van alcoholconsumptie door specifieke groepen. Kinderen en tieners worden genoemd, net als zwangere vrouwen. De opvallendste groep die genoemd wordt is ‘vrouwen in de vruchtbare leeftijd’ - waarmee dus alle volwassen vrouwen onder begin 40 worden bedoeld - omdat het mogelijk gevaren oplevert rond een eventuele zwangerschap. ‘Miljarden vrouwen, ongeacht hun kinderwens’, schrijft de Britse krant The Telegraph. The Times: ‘Het is absurd en paniekzaaierij’.

Matt Lambert, baas van de Britse variant van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, zegt dat de WHO ‘compleet buiten haar boekje’ gaat met het advies. ,,Wij zijn uiterst bezorgd over de oproep van de WHO in haar recentste actieplan aan landen om alcoholgebruik bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd te voorkomen. Het is niet alleen seksistisch en paternalistisch, en mogelijkerwijs een beperking van de vrijheden van de meeste vrouwen, maar het gaat ook veel verder dan de bevoegdheden van de WHO en is niet wetenschappelijk gefundeerd”, zegt Lambert in de Britse pers. ,,Het is verkeerd om op deze onverantwoordelijke manier paniek te zaaien en de aan alcohol gerelateerde risico’s van vrouwen in verband te brengen met die van kinderen en zwangere mensen.”

Quote Dit is én iets waar de WHO niets over te zeggen heeft én het is wetenschap­pe­lijk gezien nonsens Christopher Snowdon, Britse Instituut voor Economische Zaken.

Nonsens

Christopher Snowdon, hoofd lifestyle economie bij het Britse Instituut voor Economische Zaken, noemt het WHO-advies ‘klassieke idioterie’. ,,De meerderheid van de vrouwen op de wereld zou geen alcohol moeten drinken? Het is én iets waar de WHO niets over te zeggen heeft én het is wetenschappelijk gezien nonsens.”

Quote Er had moeten staan: vrouwen die zwanger willen worden Wim van Dalen, STAP. Peter de Wolf, directeur van de Nederlandse Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), denkt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden. ,,Het is een concept, er komt vast nog een nuance in”, verwacht hij. ,,Want dit gaat wel heel erg ver. Het klinkt als een heel extreem voorzorgsprincipe. Het is bovendien niet uit te voeren, want wie gaat zich hier aan houden?” Hij wijst erop dat het voor de alcoholfabrikanten in Nederland het ‘superhelder’ is dat zwangeren geen alcohol moeten drinken. ,,Daarom hebben we ook dat logo op de flesjes, met een zwangere vrouw met daar een soort verbodsteken overheen.”



Wim van Dalen, directeur van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, noemt de frase van de WHO ‘een merkwaardige misser’. ,,Daar had moeten staan: vrouwen die zwanger willen worden. Als de gezondheidsorganisatie écht heel strikt had geweest, dan hadden ze ook zo'n beetje alle volwassen mannen moeten meenemen: zaad lijdt ook onder flink drinken en onder invloed een kind verwekken kan ook gevolgen hebben.”

Overigens, zegt Van Dalen, moeten vrouwen wel om een andere reden rustiger aan doen met alcohol dan mannen. ,,Uit onderzoek zijn er aanwijzingen dat elk glas alcohol de kans op borstkanker iets verhoogd.”

De WHO heeft nog niet gereageerd op de ophef.

