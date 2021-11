Wie komt er in aanmerking en welk vaccin krijg je? Dit moet je weten over de derde prik

Gebrekkig overleg tussen zorgverle­ners leidt tot fouten in ziekenhuis

Bij ruim 20 procent van de patiënten die in de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezocht, ging iets bijna of helemaal mis, bij 13 procent ging echt iets fout. Artsen stelden een verkeerde diagnose, maakten fouten bij het verstrekken van medicijnen of de behandeling verliep niet goed.

30 oktober