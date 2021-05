Zakenman Toon (72) bedacht systeem om coronapatiënten op de ic te keren: ‘Ik weet hoe het daar is’

Nouwens is 72 jaar. Op papier is de Brabander al geruime tijd met pensioen, maar in de praktijk is hij een druk baasje. Hij is aan meerdere bedrijven verbonden, onder aan fabrikant Kärcher van de reinigingssystemen en producent Quasar Holland, die exclusieve verlichting maakt. Daarnaast adviseert hij bedrijven die hun vleugels willen uitslaan. ,,Ik heb jarenlang zelf bedrijven geleid. Nu vind ik het leuk om mijn kennis te delen. Bedrijven kloppen bij mij aan om mee te denken.’’