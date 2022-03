Ze wipt haar borsten uit haar BH: ‘Hoe kom ik van deze schimmelplekken af?’

Afscheid van corona? Niet voor Liesbeth: ‘Duizenden met long covid mogen niet worden vergeten’

Ineens kon ze geen televisie meer kijken. Het geluid en de beelden bezorgden haar prikkels die ze niet langer verdroeg. Puzzelen? ,,No go.’’ Zelfs praten was te vermoeiend. Daardoor waren telefoontjes van familie en vrienden haar teveel. In oktober 2020 was voor Liesbeth Werensteijn (1969) uit Houten het leven vóór corona plots heel ver weg.

24 februari