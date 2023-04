‘Zelfs wie een goede mondhygiëne heeft, kan het krijgen’: zo pak je terugtrekkend tandvlees aan

met video Dit weekend gaat de zomertijd in: welke mentale en fysieke gevolgen kan dat hebben?

Daar is de zomertijd weer. Zondag schakelen we over van winter- naar zomertijd, wat betekent dat we die nacht een uur minder lang kunnen slapen. Avondtypes en ouders van jonge kinderen huiveren bij het vooruitzicht. Hoe bereid je je het beste voor op deze overgang?