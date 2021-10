Ziekenhuizen zien door uitgestelde zorg meer patiënten met zwaardere klachten

Gehandicap­te Endri (21) verovert harten met zelfspot en optimisti­sche Tik­Tok-film­pjes

10 oktober De 21-jarige Endri Sulaj woont sinds twee jaar in Utrecht, en is een ware hit op TikTok. Hij zit in een rolstoel omdat hij Duchenne heeft: een aangeboren spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. Op TikTok noemt hij zichzelf ‘lilhandy’, en ook in zijn filmpjes drijft hij de spot met zijn ziekte.